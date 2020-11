GP Portogallo, Oliveira: "Pole speciale, gran lavoro del team". Morbidelli: "Sapevo di essere veloce"

GP PORTOGALLO

L'ultima qualifica del 2020 porta la firma del padrone di casa, Miguel Oliveira. Il pilota portoghese del team KTM Tech 3 si esalta tra le curve del circuito dell'Algarve di Portimao conquistando la prima pole position della sua carriera in MotoGP: "E' una pole speciale, non so dove ho trovato questi decimi per poter conquistare il primo posto in griglia di partenza". Soddisfazione anche per Morbidelli: "Sapevo di poter essere veloce".

Nonostante il buon passo, Oliveira non ha nascosto di aver avuto problemi nel corso della sessione di libere di questa mattina: "Questa mattina c'era meno vento, la moto ci ha messo in crisi ma il team ha fatto un gran lavoro. Sono molto motivato e tranquillo per affrontare al meglio la gara di domani".

"E' stata una giornata molto emozionante, è stata una montagna russa come questa pista. Stamattina non mi sentivo veloce, sapevo di poterlo essere e ho cercato di recuperare la via. Mi sono adattato alla pista, abbiamo lavorato in FP4 e Q1 migliorando ancora un po'. Mi sono sentito molto bene, sono entrato in Q2 e anche qui sono stato veloce" il commento di Franco Morbidelli.

Veloce e competitivo come sempre in qualifica, Jack Miller partirà dalla terza casella in griglia con la speranza di poter lottare e dire la sua in gara: "Abbiamo fatto un quarto del lavoro perché partire dalla prima fila è importante e la gara diventa più semplice. Penso che il primo giro domani sarà frenetico, l'obiettivo è stare lontano dai guai e andare in fuga quando possibile. Domani proverò a sfidare Oliveira, oggi ha avuto un passo eccezionale".