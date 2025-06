GP Italia: Marquez Sr. trionfa al Mugello davanti ad Alex e Di Giannantonio. Bagnaia giù dal podio

Dopo il successo nella Sprint Race della vigilia, Marc Marquez torna alla vittoria al Mugello dopo undici anni anche nel formato standard, spuntandola sul fratello Alex e su Fabio Di Giannantonio. La nona tappa del Mondiale aveva vissuto una fase caldissima nei primi quattro dei ventitré giri in programma, con una lunga serie di sorpassi e controsorpassi da corpo-a-corpo tra i due fratelli Marquez e Bagnaia, compresi un paio di leggeri contatti (il secondo dei quali di fatto decisivo) tra le due Desmosedici Lenovo in livrea "rinascimentale" di Marc e Pecco. A fine gara entrambi sono stati convocati separatamente in Direzione Gara per rivedere gli episodi controversi. Preso definitivamente il comando, Marquez Sr. ha amministrato un vantaggio minimo ma sufficiente nei confronti del fratello minore in sella alla Ducati Gresini, mentre Bagnaia al penultimo giro ha ceduto la terza posizione ad un arrembante Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. Vittoria significativamente numero novantatré per l'otto volte iridato in tutte e tre le classi. Top five per Marco Bezzecchi con la Aprilia ufficiale davanti a Franco Morbidelli con l'altra VR46, colpito da un long lap penalty (diventato doppio per errate esecuzione del primo) a causa di un contatto con Maverick Vinales, costretto al ritiro. Nella top ten in quest'ordine anche Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). le due KTM Red Bull di Pedro Acosta e Brad Binder e il rientrante Ai Ogura con l'altra Aprilia Trackhouse.