GP Indonesia: Moreira vince col giallo in Moto3, Acosta vicino al titolo Moto2

gp indonesia

Il brasiliano vince per la prima volta in categoria, lo spagnolo allunga per il Mondiale e vede vicino il traguardo

© Getty Images Diogo Moreira e Pedro Acosta vincono rispettivamente nelle gare di Moto3 e Moto2 del GP d'Indonesia, 15° appuntamento del Motomondiale. Il brasiliano del team MT Helmets si è imposto davanti a David Alonso e David Munoz in un finale col giallo e con la classifica rivoluzionata dalle penalità. Masia, leader del Mondiale, chiude sesto e allunga a +16 in generale su Holgado (14° dopo la penalizzazione). In Moto2 Pedro Acosta continua a fare il vuoto, con lo spagnolo (prossimo promesso sposo di GasGas in MotoGP) che trionfa in solitaria davanti a Canet e Aldeguer. Successo che permette al Tiburón di allungare per il titolo, con 65 punti di vantaggio sull'italiano Arbolino che chiude sesto.

Moto3, finale col giallo In Moto3, come detto, il successo è di marca carioca, con Diogo Moreira che riporta il Brasile al successo nel Motomondiale dopo 17 anni. Una vittoria, quella del pilota del team MT Helmets, tinta di giallo (anzi verde) nel finale con una pizzicata oltre i limiti di pista che poteva portare a una penalità e vedere rivoluzionare la classifica d'arrivo. Tagli al traguardo, che a dir la verità, non hanno poi avuto riscontro in classifica finale, con Holgado e Veijer che chiudono secondo e terzo e poi vengono penalizzati. Alla fine a salire sul podio sono David Alonso e David Munoz, seguiti proprio da Veijer e Rueda. Masia, approfittando della penalità inflitta a Holgado, chiude sesto e allunga a +16 per il Mondiale di categoria, con lo spagnolo del team KTM che scivola addirittura al 14 posto. Il migliore degli italiani è Stefano Nepa, 10° davanti a Matteo Bertelle e dietro a Furusato, Oncu e Ortolà. A punti anche Toba, undicesimo, seguito da Riccardo Rossi, il citato Holgado e Yamanaka.