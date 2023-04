GP Argentina Moto2: Arbolino la spunta su Lopez e sale in vetta

GP ARGENTINA MOTO2

Gara accorciata a causa della pioggia per i piloti della Moto2

© Getty Images Fuga finale per la vittoria di Tony Arbolino nel Gran Premio d'Argentina della Moto2. In sella alla Kalex Marc VDS il pilota milanese ha infilato a tre giri dal termine Alonso Lopez che - scattato male dalla pole position - era poi riuscito a riguadagnare la prima posizione. Negli ultimi due giri Arbolino ha poi gradualmente aumentato il suo vantaggio sul pilota della Boscoscuro del team Beta Tools Speed Up.ll vincitore prende anche la testa della classifica generale, mentre Jake Dixon (Kalex Aspar Team) chiude i giochi del podio.

© Getty Images

Con il successo di Rio Hondo Arbolino prende come detto la testa del Mondiale con 41 punti, otto in più di Aron Canet che chiude quarto dopo aver dovuto rimontare a causa di un doppio Long Lap Penalty comminato al pilota spagnolo per partenza anticipata. Tanto Arbolino quanto Canet mettono la freccia su Pedro Acosta che si era imposto a Portimao proprio davanti ad Aron e Tony. Per Acosta una prov sottotono, chiusa in dodicesima posizione davanti a Celestino Vietti.

L'ultimo posto della top five se lo aggiudica Sergio Garcia che precede Darryn Binder, Somkiat Chantra, Filip Salac, Albert Arenas e Sam Lowes, in quest'ordine dalla sesta alla decima casella della classifica finale.