GP Americhe, Bagnaia: "Ho dato tutto per il podio, ora dura per il mondiale"

MOTOGP AMERICHE

Il cammino verso il titolo si fa in salita, ma Bagnaia non ne fa un dramma e prende la gara di Austin come spunto per crescere

"Il terzo posto è stato il miglior risultato possibile oggi, Marquez e Quartararo erano imprendibili". Questo il commento di Francesco Bagnaia al termine del GP delle Americhe che lo ha visto terminare sul podio in una gara complicata già dalla prima staccata: "Ho dato tutto, è stato molto difficile e il circuito è molto sfidante. La moto è stata competitiva, ho avuto diverse difficoltà nel primo settore e sentivo molto meno grip rispetto a ieri".

"Sapevo che Marquez andava forte e ho provato a spingere, alla prima staccata non ho esagerato perché non avevo le stesse sensazioni di ieri. Anche gli altri hanno avuto problemi e sono calati, era facile arrivare a fine gara senza gomma" ha detto Pecco.

I punti dal leader del mondiale Quartararo sono ora 52 e le gare ancora in calendario tre: "Ho fatto di tutto per raggiungere il podio, il terzo posto è stato il miglior risultato possibile e dobbiamo esserne contenti. Era difficile portare avanti le gomme, la pista è stata fisicamente devastante. Abbiamo perso punti e si fa dura adesso, ma non sono giù di morale".

Applausi per Enea Bastianini, sesto al traguardo dopo la partenza dal 16° posto in griglia: "Sono molto contento perché non pensavo di arrivare sesto, mi aspettavo una top 10. Sono riuscito a staccare forte come Misano, avevo grip all'anteriore e sono riuscito a fare questo risultato. Vittoria a Misano? Ogni gara è a sé, vedremo come sarà ma posso dire che mi trovo bene su questa Ducati e potrebbe anche succedere. Non ci pensiamo, pensiamo al risultato di oggi e cosa stiamo facendo. Dobbiamo continuare su questa strada perché sta pagando. Devo comunque lavorare sulla qualifica perché non posso fare sempre gare in rimonta".