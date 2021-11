GP Algarve, Mir: "Bagnaia imprendibile". Miller: "Dovevo gestire, ottimo risultato"

Lo aveva messo nel mirino, ma la potenza della Ducati di Bagnaia e la bandiera rossa non hanno lasciato scampo a Joan Mir che si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP dell'Algarve. Quinto podio per l'iridato, che in questo weekend portoghese ha guidato una moto che lo ha esaltato: "Abbiamo avuto un buon pacchetto questo fine settimana, quello giusto per poter tornare a lottare con gli altri. Già dalla qualifica e questa mattina mi aspettavo di essere più forte, ma Bagnaia è stato incredibile e imbattibile. Sono comunque veramente soddisfatto di quanto fatto oggi".

Portimao dolce per Ducati: è campione

