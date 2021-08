"Gli lascio terminare la stagione, poi ne riparliamo. Sarebbe fantastico", Berger tenta Valentino con le GT3 del DTM

DALLE DUE ALLE QUATTRO RUOTE

L'ex ferrarista pronto al "rilancio" di una proposta che vedrebbe il nove volte iridato al volante delle sue "amate" GT3.

Non hanno tardato molto ad arrivare le prime proposte di lavoro a quattro ruote per Valentino Rossi. Ad offrire un volante al Dottore è l'attuale boss dell DTM Gerhard Berger. Secondo l'ex pilota della Ferrari i tempi sono maturi per rinnovare e rilanciare un'offerta avanzata a suo tempo e per la precisione nei giorni della tappa italiana del prestigioso Deutche Tourenwagen Meisterschaft sul circuito di Misano Adriatico

In quella occasione Berger non si era limitato a procurare una wild card per Andrea Dovizioso (autore di un 12esimo e di un 15esimo posto con un'Audi RS5 sulla pita di casa), avanzando la stessa proposta a Valentino Rossi ed approfittando della tappa italina per per proporgli di salire a sua volta su una delle vetture che danno vita al campionato tedesco, da sempre una specie di anello di congiunzione tra le vetture turismo appunto e le GT. Così Gerhard ha spiegato a Speedweek.com le sue prossime mosse in proposito:

"Mi aveva detto che ne avrebbe volentieri riparlato con me, al termine della sua carriera motociclistica. Non l'ho ancora chiamato. Ora lo lascio tranquillo a terminare la stagione e poi ne riparliamo. Sarebbe fantastico, se avesse voglia di guidare nel DTM. In caso contrario, pazienza".

Un punto a favore della possibilità di vedere Rossi nel DTM, prima o poi, anche la recentissima conversione" della serie (scattata quest'anno da Monza) al regolamento tecnico GT3, del quale Valentino ha già esperienza agonistica, oltre ad un indubbia predilezione.