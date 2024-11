Fattore-campo, anzi pista: Martin e l'aiutino di Barcellona

Tra i fattori più trascurati nell'orgia commentatoria della domenica catalana che ha fruttato a Jorge Martin il titolo della MotoGP c'è stato (anzi, NON c'è stato) il fattore-campo: Barcellona al posto di Valencia, il Circuit de Catalunya al posto del Ricardo Tormo, un autodromo per così dire old style e un kartodromo "gonfiato". A pensarci bene infatti lo spostamento forzato del "rematch" tra il neocampione e Francesco Bagnaia a causa della DANA che ha colpito la sede originale ha permesso a Jorge di blindare ulteriormente e mettere in cassaforte il suo primo titolo nella premier class. Storicamente infatti lo scenario valenciano (non per niente da tempo scelta obbligata dell'Organizzatore Dorna per la resa dei conti, non solo nella MotoGP) è il più... adatto all'ultima rappresentazione stagionale e lo sarebbe stato anche nel weekend centrale di novembre che ci siamo lasciati alle spalle.