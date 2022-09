Espargarò terzo incomodo nella sfida stellare tra Bagnaia e Quartararo 

MOTOGP

© Getty Images Tre soli punti dividono Francesco Bagnaia da Aleix Espargarò in quella che - ormai vicina al fuori tempo massimo - è la "corsa nella corsa" al ruolo di sfidante di Fabio Quartararo nel rush finale della MotoGP 2022. L'inerzia però è tutta a favore del ducatista, che all'inizio del mese a Misano (scena della sua quarta vittoria consecutiva) ha completato il suo lungo inseguimento, mettendo la freccia sul pilota spagnolo dell'Aprilia, leader della classifica generale per un solo giorno la scorsa primavera - dopo il successo in Argentina - strappando la testa della classifica generale ad Enea Bastianini, protagonista di uno straordinario avvio di stagione.

Leader del Mondiale da Losail ad Austin (con la sola eccezione di Termas de Rio Hondo, appunto), il pilota romagnolo del team Gresini è poi uscito dal vivo della lotta nonostante la terza vittoria stagionale a Le Mans. Pur occupando ancora oggi la quarta piazza della generale, il prossimo compagno di squadra di Bagnaia è ormai ai margini della corsa al titolo: 138 punti conto i 211 di Quartararo, 73 forse insormontabili lunghezze dal vertice, soprattutto pensando al ritmo... feroce del trio di testa, ben più concentrato. In tutti i sensi: in termini di matematica (33 punti dividono Espargarò dal Diablo) ed in termini di... intensità. Più che ad inseguire il podio iridato, Enea deve pensare a difendersi dagli inseguitori, braccato com'è dagli altri ducatisti Zarco e Miller.

Nell'altalena della classifica iridata, il campione in carica Quartararo è stato protagonista di un avvio stagionale piuttosto laborioso ed è salito in cattedra solo alla quinta tappa del Mondiale, grazie alla prima delle sue tre (attuali) vittorie dell'anno in Portogallo... per non lasciarla più: da Portimao a Misano Adriatico. Strada tutta in discesa verso il titolo? Mica tanto! Al contrario: dopo qualche su e giù iniziale infatti il vantaggio di Fabio nei confronti di Bagnaia è andato progressivamente calando, fino ai trenta punti attuali, con andamento inversamente proporzionale alla crescita di Bagnaia: sei vittorie negli ultimi nove Gran Premi!

Questo è quanto... dice la "storia" del Mondiale in corso, il cui finale è tutto da scrivere: e se (tornando all'inizio) le chances iridate di Espargarò sembrano piuttosto limitate, aspettiamoci di tutto (anche e soprattutto l'imprevisto) in una volata complicatissima che inizia e finisce in Spagna - da Aragon a Valencia - ma mette uno dopo l'altro in fila nell'arco di cinque settimane quattro Gp overseas, suscettibili di ribaltare tutto. Prima il back-to-back Giappone-Thailandia, poi quello Australia-Malesia: da Motegi a Sepang con... scali intermedi a Buriram e Phillip Island. Quartararo Vs. Bagnaia: in due sull'altalena mondiale... con Espargarò pronto ad approfittarne!