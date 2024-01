Ducati presenta la squadra per il tris iridato in MotoGP

NUMERI 1

Parte da Madonna di Campiglio la sfida di Bagnaia e Bastianini, nessuna rivoluzione sulla Desmosedici GP. Pecco: "Gli avversari saranno tosti"

Ducati svela la nuova Desmosedici GP



































































































































































Parte da Madonna d Campiglio la caccia della Ducati e di Francesco Bagnaia al terzo titolo consecutivo della MotoGP. Nella nota località trentina è stata presentata la squadra ufficiale, che punta ancora al bersaglio grosso dopo i successi del 2022 e del 2023. Sulla nuova Desmosedici GP ci sarà anche Enea Bastianini, desideroso di riscattare una stagione, la scorsa, davvero da dimenticare per i tanti problemi fisici. Nessuno stravolgimento tecnico da parte dell'ingegner Gigi Dall'Igna per una moto che è stata incoronata come la migliore della griglia, con l'unica novità visiva di inserti rosso fluo.

BAGNAIA: "CONCORRENZA SARA' TOSTA"

"Ho avuto buone sensazioni per il motore 2024, abbiamo subito sentito delle differenze positive, quindi ho terminato i test di Valencia molto contento", le parole di Pecco Bagnaia. "Il livello continuerà ad alzarsi, il fatto di avere 8 Ducati in pista è a favore, ma anche a sfavore in certe situazioni, tutti hanno fatto step in avanti, anche Aprilia e KTM. La concorrenza sarà tosta. "Il campionato 2023 mi ha insegnato che devo restare tranquillo in determinate situazioni, lavorando bene si arriva comunque al risultato. Abbiamo una bella scimmia", ha aggiunto.

BASTIANINI: "DEVO CUCIRMI LA MOTO SU MISURA"

"Appena sono salito sulla moto 2024 mi sono sentito subito a mio agio, è stato un piccolo cambiamento, ma si è sentito. Chissà cosa potrà regalarci Dall'Igna per i prossimi test", ha detto Enea Bastianini. "Sono molto carico per il 2024, ho bisogno di cucirmi la moto su misura, perché sono i dettagli che fanno la differenza, ma fisicamente sono pronto", ha concluso.

DALL'IGNA: "PORTEREMO CARENATURA MOLTO DIVERSA"

"Il test di Valencia è sempre un giorno particolare, è difficile fare delle prove, ci siamo concentrati più sulle cose a lungo termine come il motore, per regolare la potenza. Negli ultimi anni abbiamo fatto un po' fatica a migliorare le prestazioni del motore, quest'anno invece abbiamo fatto qualche step in più, per questo Bagmaia era contento al termine dei test", ha detto il dg Gigi Dall'Igna. "L'inizio di stagione è sempre il momento più complicato, sai cosa hai fatto tu, ma non sai cosa hanno fatto gli altri. Quando inizi a sentire le moto accese nel primo giorno di test l'adrenalina è tanta. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, porteremo una carena visivamente molto diversa rispetto al passato, sulla carta tutto è facile, ma a Sepang ci sarà il giudizio del pilota e vedremo se piacerà", ha aggiunto.

DOMENICALI: "VINCERE ANCORA VARRA' DOPPIO"

"Eravamo qui un anno fa a presentare una stagione straordinaria. Come sara' possibile avere una stagione migliore? Mai nessuna casa motociclistica aveva vinto MotoGP e Superbike per due anni consecutivi, risultati che vanno in qualche modo consolidati. Abbiamo concluso una stagione che ci ha riempito d'orgoglio", ha detto l'ad Claudio Domenicali. "Nel 2023 abbiamo festeggiato, ma adesso dobbiamo pensare al nuovo programma sportivo, siamo pronti a presentare la stagione 2024, in MotoGP e in Superbike abbiamo due team consolidati. Sono due squadre con piloti importanti che avranno un po' più di difficoltà quest'anno, perché ci sarà un cambio di regolamento importante, quindi se riusciremo a replicare il risultato sarà ancora più importante, varrà doppio".