Ducati, livrea speciale al GP d'Italia: Bagnaia e Bastianini in azzurro Nazionale

In occasione del Gran Premio d’Italia Brembo di MotoGP, domenica 2 giugno il team factory Ducati Lenovo abbandonerà una tantum e il tradizionale colore rosso e affronterà in azzurro la settima tappa del Mondiale. Dallo storico colore ufficiale italiano nel mondo dei motori (Ferrari e appunto Ducati in testa) insomma a quello delle Nazionali Italiane nello sport. Le Desmosedici GP 24 della squadra ufficiale scenderanno in pista nel tradizionale rosso nelle giornate di venerdì 31 maggio e sabato 1. giugno per prove libere, prove ufficiali e Sprint Race, passando alla livrea speciale azzurra (con dettagli in blu, bianco e oro) a partire dal warm up della domenica mattina. Cambio di outfit "in corso d'opera" anche per tutti i componenti del Ducati Lenovo Team, compresi i due piloti italiani Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.