Domenicali: "È il nostro miglior momento di sempre". Dall'Igna: "Aspettative molto alte"

“Come sempre Madonna di Campiglio ci accoglie nella sua cornice davvero suggestiva per la presentazione del Ducati Lenovo Team. Dopo un’annata da record, in termini di prestazioni e risultati, il nostro obiettivo non cambia. Vogliamo continuare a migliorarci, anche se ogni anno, considerati i numeri e le statistiche, è sempre più difficile. Siamo molto orgogliosi di tutto il gruppo di lavoro e siamo pronti ad affrontare una nuova sfida in MotoGP, da sempre la massima espressione delle competizioni motociclistiche. Le aspettative sono alte, è normale, perché abbiamo un pacchetto tecnico d’eccellenza e una coppia di piloti che non ha bisogno di presentazioni con ben 11 titoli Mondiali tra le varie categorie. Sono probabilmente tra i più forti dell’intera griglia MotoGP: Pecco (Bagnaia) rimane un riferimento per Ducati e Marc (Márquez) sono sicuro sarà in grado di ambientarsi nella squadra e di dimostrare tutto il suo talento. Sappiamo che le altre case costruttrici si stanno impegnando fortemente e mi aspetto una competizione ancora più elevata dove Ducati Corse potrà dire la sua. Nei primi test precampionato in Malesia abbiamo tante cose da provare: nuovo telaio, forcellone, abbasatore. Io storicamente sono propenso al rischio ma quest'anno dovremo misurarlo attentamente. Alcune novità le introdurremo gradualmente nel corso della stagione".