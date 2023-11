Di Giannantonio: "Posso imparare tanto e raggiungere grandi risultati"

MOTOGP

Il pilota romano cambia team ma non moto per la sua terza stagione nella premier class

© Getty Images Appena abbandonato da Luca Marini, il posto a fianco di Marco Bezzecchi nel team VR46 viene subito occupato da Fabio Di Giannantonio. L'annuncio dell'accordo con il pilota romano permette al team italiano di scommettere di nuovo su un binomio tricolore per il Mondiale 2024, come recita il comunicato ufficiale: Fabio vestirà il giallo fluo della squadra di Tavullia per la sua terza stagione nella premier class. Per uno tra i piloti più promettenti del vivaio italiano grazie al secondo posto nel Campionato Moto3 nel 2018 e otto podi nella classe intermedia (una vittoria al GP di Spagna 2021) l'obiettivo è continuare a crescere in questa categoria ed essere tra i protagonisti. Di Giannantonio, autore di una brillante seconda metà di stagione con la Ducati Gresini (culminata nella prima vittoria al GP del Qatar) avrà il suo primo contatto con VR46 nel test di fine campionato di martedì 28 novembre a Valencia.

© Getty Images

Queste le prime parole di Fabio, che trova quindi subito (e meritatamente) casa dopo aver dovuto cedere il suo posto nel team Gresini nientemeno che a Marc Marquez:

"Sono contento di entrare a far parte di un team così forte, posso imparare tanto e non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme su questo progetto, possiamo fare davvero delle cose belle. Nelle ultime due stagioni in MotoGP sono cresciuto molto e in questa squadra sicuramente potrò maturare ancora e raggiungere grandi risultati. Sono carico, non vedo l'ora di conoscere tutto il mio nuovo staff e iniziare a lavorare in pista. Grazie a tutti quelli che hanno reso questo possibile".

"Sono davvero felice di annunciare che Fabio entrerà a far parte del nostro team. È stato un arrivo inaspettato, all'ultimo minuto ma sono soddisfatto di averlo scelto. Ha fatto un gran finale di stagione, non si è perso quando le cose non sono andate bene e sono sicuro che qui potrà sentirsi a casa. A livello motoristico ha dimostrato di essere tra i giovani italiani più veloci, continuerà a lavorare con Ducati e l'obiettivo è quello di aiutarlo ad essere non solo competitivo ma anche costante nei risultati. È un progetto ambizioso, segna un punto di svolta nella storia del nostro team, ma sono sicuro che tutti daremo il massimo per andare nella stessa direzione". (Alessio Salucci, Team Director Mooney VR46 Racing Team)