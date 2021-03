Dalla minimoto alla MotoGP "replica": il rientro mondiale di Marquez è dietro l'angolo

Marc Marquez fa sul serio! Dopo il minitest sulla... minimoto di venerdì scorso in un kartodromo spagnolo ed appena rientrato dalla "missione" in Qatar per la somministrazione del vaccino anti-Covid, il sei volte iridato della MotoGP è salito in sella alla Honda RC213V-S - la versione stradale della sua moto da corsa - sull'asfalto del Circuit de Catalunya per un test ben più impegnativo ed evocativo (ad iniziare dai colori, ufficiali!), come dimostra la breve sequenza dell'uscita dalla corsia box "postata" da HRC e dallo stesso Marquez. Avversari... avvertiti!