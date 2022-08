Da GP tappabuchi a prova d'apertura: Portimao al posto di Losail nel Motomodiale 2023

MOTOGP

Per la prima volta dal 2007 il Motomondiale prenderà il via da un autodromo diverso da quello di Losail, in Qatar

© Getty Images Il motomondiale di appresta a riaccendere i motori a Silverstone con il Gran Premio d'Inghilterra dopo una pausa estiva di cinque settimane ma l'organizzatore della serie iridata guarda avanti con l'annuncio del Gran Premio del Portogallo prova di apertura della prossima stagione nel weekend da venerdì 24 a domenica 26 marzo del 2023. Il resto del calendario verrà invece ufficializzato più avanti.

Per la prima volta da sedici anni a questa parte il Mondiale scatterà in Europa: il precedente più vicino è infatti quello del Gran Premio di Spagna del 2006 (anche allora domenica 26 marzo) a Jerez de la Frontera. Dopo di allora (e fino a quest'anno) la stagione si è sempre avviata in Qatar sotto le luci artificiali (dal 2008) del Losail International Circuit che sorge nel deserto alla periferia della capitale Doha. Unica e parziale eccezione il 2020 quando (a causa della pandemia) solo Moto2 e Moto3 disputarono il GP (in quanto già presenti a Losail per i test precampionato), mentre la MotoGP (ed il resto della stagione delle categorie più piccole) si avviò solo a metà luglio a Jerez de la Frontera.

Spingendosi ancora più a ritroso nel tempo, si tratta solo del terzo debutto stagionale nel Vecchio Continente in più di tre decenni e di una "prima" assoluta del Portogallo come prova di apertura. Oltre che il primo GP della prossima stagione, nelle settimane precedenti il GP l'Autodromo dell'Algarve ospiterà i test precampionato, ma in questo caso le date definitive verranno annunciate in seguito.

Come già avvenuto in Formula Uno con l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, anche nel caso di Portimao l'ingresso (il ritorno, nel caso dell'impianto italiano) nel calendario iridato per ovviare alle cancellazioni delle tappe overseas durante l'emergenza sanitaria, da soluzione temporanea si trasforma in presenza fissa nel giro iridato. Non solo: come nel caso di Imola, anche per Portimao la data autunnale del 2020 si è trasformata fin dal 2021 in uno "slot" primaverile. Due anni fa al GP del Portogallo Joan Mir conquistò il titolo iridato ma a vincere la gara fu Fabio Quartararo, che ha fatto il bis lo scorso 24 aprile. Sempre cattive notizie di questi tempi per i rivali del Diablo della Yamaha...!