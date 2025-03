La concessione per Martin diventa un caso, Dall'Igna attacca Rivola: "Votato, ma ha messo in giro voci non vere"

Ma c'è chi invece ha detto no e chi, invece, in Argentina avrebbe messo zizzania nel paddock. Il riferimento di Dall'Igna e a Massimo Rivola: "Ma normalmente le regole nel corso della stagione non andrebbero cambiate. Non è piaciuto il modus operandi di Massimo Rivola che secondo noi ha messo in giro notizie che non erano vere, tra l’altro confidenziali. Qualcuno, non Ducati, non ha votato a favore e la cosa è in discussione".