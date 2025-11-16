Bezzecchi, una vittoria per sognare. Bagnaia tocca il fondo. Per Moreira titolo e promozione

Incubo senza fine? No, stavolta è finita! Ancora un fine settimana disperatamente sotto la linea di galleggiamento per il ducatista che però non ha colpe specifiche nel ko ad inizio Gran Premio (VOTO 4 all'"ottimismo" di JOHANN ZARCO) e nemmeno nella disavventura-benzina delle qualifiche. Resta un rendimento largamente insufficiente e la necessità di cancellare questa stagione con un colpo di spugna che nella sua fase finale lo ha visto retrocedere dalla terza alla quinta casella della classifica generale.