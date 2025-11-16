Logo SportMediaset

Motogp
MOTOGP

Bezzecchi: "È stata dura ma sono soddisfatto". Fernandez: "Ci ho provato fino alla fine"

Il vincitore dell'ultimo GP racconta le fasi salienti del suo terzo successo stagionale

16 Nov 2025 - 15:49
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MARCO BEZZECCHI

"Mi sono divertito, specialmente nel finale quando Fernandez si è avvicinato. Abbiamo sistemato quello che non aveva funzionat nella Sprint. Con Raul ho un po' gestito, lasciandolo avvicinare per poi allungare di nuovo, nel finale però non c'era rimasto più nulla da gestire! È stata dura insomma, sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto come squadra e in fabbrica a Noale. Non potevo sperare in un finale di stagione migliore di così. Ora possiamo festeggiare: ne abbiamo bisogno e dobbiamo farlo, anche perché da martedì è già 2026. Andare in... vacanza da vincente ma dà gusto e per me fa molta differenza" 

RAUL FERNANDEZ

"A cinque giri dalla fine Bezzecchi ha fatto un errore e mi sono illuso di poterlo attaccare. Ci ho provato fino alla fine. Purtroppo non sono riuscito a partire bene. Sono contento, sette giorni fa a Portimao ero infortunato. Grazie a tutta la mia squadra, si meritano questi risultati. Per la mia famiglia vera e propria è stata una giornata quasi perfetta, visto che mio fratello Adrian ha vinto il Gran Premio della Moto3". 

FABIO DI GIANNANTONIO

"Se devo essere onesto puntavo a qualcosa di più ma le Aprilia sono andate fortissimo. A noi è mancato qualcosa rispetto a lotrro, riuscivano a chiudere meglio le traiettorie, quindi sono dovuto passare al piano b e cercare di salvare le gomme. Dopo metà gara ho trovato il mio ritmo, diventando sempre più veloce. Con Marquez e Acosta è stata una bella battaglia. Ci tenevo a finire bene per dare un po' di soddisfazione al mio team. Sono fiero di loro e di me stesso".

Bezzecchi dalla pole alla vittoria, Fernandez e Di Giannantonio sul podio

 

