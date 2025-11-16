Bezzecchi: "È stata dura ma sono soddisfatto". Fernandez: "Ci ho provato fino alla fine"

"Mi sono divertito, specialmente nel finale quando Fernandez si è avvicinato. Abbiamo sistemato quello che non aveva funzionat nella Sprint. Con Raul ho un po' gestito, lasciandolo avvicinare per poi allungare di nuovo, nel finale però non c'era rimasto più nulla da gestire! È stata dura insomma, sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto come squadra e in fabbrica a Noale. Non potevo sperare in un finale di stagione migliore di così. Ora possiamo festeggiare: ne abbiamo bisogno e dobbiamo farlo, anche perché da martedì è già 2026. Andare in... vacanza da vincente ma dà gusto e per me fa molta differenza"