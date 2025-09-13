Bezzecchi: "Sapevo che Marc era al limite". Marquez Jr: "Gara persa al via"

Il vincitore della gara breve rivive il momento chiave della sua gara
MARCO BEZZECCHI
"Un sabato fantastico per me! Sono molto felice di questa vittoria, non ricordo nemmeno quando era stata l'ultima. La gara non stata perfetta, ad un certo punto mi sono un po' deconcentrato e ho avuto fatto un paio di errorini, nonostante questo ho tenuto un buon passo. Marc però ne ha approfittato ma sapevo che era al limite. Alex alla fine andava forte ma ho tenuto duro e gli sono andato via. Ho dato tutto quello che avevo. La gamba di legno? Mi sono sempre piaciuti Aldo, Giovanni e Giacomo e "Tre uomini e una gamba" è sempre stato uno dei miei film preferiti. Allora ho pensato di rendere loro omaggio con un casco... di legno. E poi ho degli avversari - ad iniziare da Marc Marquez - da non prendere mai... sottogamba!"
ALEX MARQUEZ
"Ho perso la vittoria in partenza, non sono stato aggressivo nelle prime tre curve dietro a mio fratello e mi sono perso un po'. Mi servirà come esperienza per domani. Nonostante questo ero lì con Marc e Bezzecchio. Tenete conto che stando dietro agli altri la gomma anteriore surriscalda. Però ho tenuto duro, quindi sono contento lo stesso. Nel finale ho anche provato a mettere un po' di pressione a Marco e portarlo all'errore perché vedevo che lui aveva qualche sbavatura. Alla fine però terzo oggi era il massimo che potessi fare".
FABIO DI GIANNANTONIO
"Fantastico, sono felicissimo! La partenza è stata ottima. Perdevo poco ma costantemente dai primi. Ho fatto anche un errorino, arrivando lungo mentre cercavo la mappatura giusta per quella curva. È stata dura perché Morbidelli spingeva alle mie spalle. Sono rimasto concentrato sulla mia guida e ho fatto un bel ritmo. Oggi è uno di quei giorni nei quali mi ricordo dove e perché ho iniziato a correre. Siamo in una buona posizione per la gara lunga infatti oggi faticavo con le gomme all'inizio ma poi con il passare dei giri andavo sempre meglio".
