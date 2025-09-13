Bezzecchi: "Sapevo che Marc era al limite". Marquez Jr: "Gara persa al via"

"Un sabato fantastico per me! Sono molto felice di questa vittoria, non ricordo nemmeno quando era stata l'ultima. La gara non stata perfetta, ad un certo punto mi sono un po' deconcentrato e ho avuto fatto un paio di errorini, nonostante questo ho tenuto un buon passo. Marc però ne ha approfittato ma sapevo che era al limite. Alex alla fine andava forte ma ho tenuto duro e gli sono andato via. Ho dato tutto quello che avevo. La gamba di legno? Mi sono sempre piaciuti Aldo, Giovanni e Giacomo e "Tre uomini e una gamba" è sempre stato uno dei miei film preferiti. Allora ho pensato di rendere loro omaggio con un casco... di legno. E poi ho degli avversari - ad iniziare da Marc Marquez - da non prendere mai... sottogamba!"