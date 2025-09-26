Foilone Pegasus, un gioiello per volare... sull'acqua

Tanto carbonio e un motore elettrico da 18,8 kW, il tutto in 4,88 metri di lunghezza. In pratica il futuro della nautica racchiuso in un oggetto di design capace di regalare grande emozioni. Un posto solo (è larga solo 95 centimetri) e due batterie da 5 kWh, una dietro e una davanti, prodotte da Torqeedo. Detto dei principali dati tecnici, è giunto il momento di mettersi il giubbotto salvagente e mettersi in acqua. Cockpit minimal, uno schermo per Gps e velocità, l'essenziale. Un pedale dell'acceleratore e due manopole ai lati per il timone. "In pratica è come andare in bicicletta", ci assicura Ossi Paija partner di Foilone. È il momento di decollare, il lago è piatto, le condizioni sono ottimali. Bisogna procedere con cautela, alla fine dei conti è un mezzo "sconosciuto". Dolce sul pedale, il decollo inizia quando si toccano gli 8-9 nodi e bisogna giocare con lo "sterzo". Guardare l'orizzonte è fondamentale per non perdere l'equilibrio. Un altro "filo di gas" e si vola... Perfettamente parallelo alla superficie acquatica. La velocità si stabilizza sui 13-14 nodi, ma si può osare di più. Serve giocare con il timone, ma si va spediti. E se si cade? È impossibile ribaltarsi. Un po' di acqua in volto e si riparte. Il tutto grazie alla tecnologia Foil. Il tappeto volante di Aladino, un kayak senza remi, una cosa mai vista prima e che cattura gli occhi di tutte le altre imbarcazioni. Come se fossimo venuti da Marte... Un consiglio? Il Foilone Pegasus è il mezzo perfetto se James Bond dovesse fuggire via mare...