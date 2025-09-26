Mondiali canottaggio: Perini quarto nel singolo pararowing

Si chiude con un quarto posto il mondiale di Giacomo Perini. Nel singolo Pararowing PR1 nel torneo iridato di canottaggio in corso a Shanghai, il campione romano si piazza alle spalle dell'inglese Benjamin Pritchard, dell'ucraino Roman Polianskyi e dell'australiano Erik Horrie. Dopo il bronzo agli Europei e l'argento in Coppa del Mondo, Perini si conferma tra i migliori al mondo nella sua specialità. "E' finita questa prima stagione di un nuovo quadriennio verso Los Angeles - le parole dell'azzurro - Ho ben chiari gli aspetti su cui dovrò lavorare, inizierò già dal prossimo inverno con gli allenamenti durante i raduni. Il livello della competizione si sta alzando sempre di più soprattutto in rapporto alla nuova distanza sui 1500 a Los Angeles. Ringrazio la famiglia, gli amici, la Federazione e l'Aniene che in tutti questi anni mi ha supportato e non ha mai fatto mancato il suo sostegno incondizionato". Domani altre due finali in programma per l'Italia. Il 4 con PR3 di Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Livintchuk sarà in gara con Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina e Brasile. Poi l'otto maschile, qualificato all'atto conclusivo della competizione con il secondo tempo delle batterie. Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, saranno in corsia 2 insieme ad Australia, Gran Bretagna, Olanda, Stati Uniti e Polonia.