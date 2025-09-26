Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali canottaggio: Perini quarto nel singolo pararowing

26 Set 2025 - 10:43

Si chiude con un quarto posto il mondiale di Giacomo Perini. Nel singolo Pararowing PR1 nel torneo iridato di canottaggio in corso a Shanghai, il campione romano si piazza alle spalle dell'inglese Benjamin Pritchard, dell'ucraino Roman Polianskyi e dell'australiano Erik Horrie. Dopo il bronzo agli Europei e l'argento in Coppa del Mondo, Perini si conferma tra i migliori al mondo nella sua specialità. "E' finita questa prima stagione di un nuovo quadriennio verso Los Angeles - le parole dell'azzurro - Ho ben chiari gli aspetti su cui dovrò lavorare, inizierò già dal prossimo inverno con gli allenamenti durante i raduni. Il livello della competizione si sta alzando sempre di più soprattutto in rapporto alla nuova distanza sui 1500 a Los Angeles. Ringrazio la famiglia, gli amici, la Federazione e l'Aniene che in tutti questi anni mi ha supportato e non ha mai fatto mancato il suo sostegno incondizionato". Domani altre due finali in programma per l'Italia. Il 4 con PR3 di Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Livintchuk sarà in gara con Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina e Brasile. Poi l'otto maschile, qualificato all'atto conclusivo della competizione con il secondo tempo delle batterie. Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, saranno in corsia 2 insieme ad Australia, Gran Bretagna, Olanda, Stati Uniti e Polonia. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:35
Nel Porto di Manfredonia il Motosurf World Championship
10:43
Mondiali canottaggio: Perini quarto nel singolo pararowing
10:20
A Cervia i campionati italiani Triathlon Sprint, 3.000 in gara
09:00
Tennis, a Pechino avanza Cobolli, Rublev battuto
23:05
Golf, da domani la Ryder a New York: si parte con i Foursome