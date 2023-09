Bastianini sotto i ferri, Ducati in pista con il solo Bagnaia, Pirro wild card con Aruba Racing

© Getty Images

Intervento chirurgico come da programma per Enea Bastianini nel tardo pomeriggio di lunedì 4 settembre a Modena. Il pilota romagnolo del team Ducati Lenovo, che ha riportato la frattura del malleolo della caviglia sinistra e del metacarpo della mano sinistra nelle primissime fasi del Gran Premio di Catalunya della MotoGP, non sarà sostituito nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del prossimo weekend. Il team ufficiale dovrebbe quindi scendere in pista con il solo leader del Mondiale Francesco Bagnaia, mentre il collaudatore Michele Pirro sarà al via (come da programma originale) nelle vesti di wild card con una terza Desmosedici sotto le insegne del Team Aruba.it Racing, già portta in pista la scorsa primavera ad Autsin e al Mugello.