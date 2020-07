Bastianini, Marini, Bezzecchi, Grand'Italia nella Moto2 di Jerez!

GP ANDALUSIA MOTO2

l'Italmoto la fa da padrona nella gara della Moto2 di Jerez de la Frontera: Enea Bastianini conquista il suo primo successo in Moto2 a Jerez de la Frontera davanti a Luca Marini che aveva vinto il GP di Spagna dello scorso fine settimana ed a Marco Bezzecchi che era scattato dalla pole position del Gran Premio di Andalusia. Solo undicesimo Tetsuta Nagashima che chiude appena fuori dalla top ten ma riesce a mantenere la leadership della generale.

Per la prima volta nella storia della Moto2, il podio è tutto italiano e, sulla pista di Jerez de la Frontera, a firmarlo sono Enea Bastianini (Kalex Italtrans), Luca Marini (Kalex Sky Racing Team VR46) e Marco Bezzecchi, lui pure in sella ad una Kalex VR46, scattato dalla pole position ed al suo primo podio nella categoria. I nostri hanno fatto gara di testa dal via alla bandiera a scacchi e, complice il passo falso di Nagashima (vincitore nell'esordio stagionale in Qatar), accorciano drasticamente le distanze dal giapponese del Red Bull Team KTM Ajo. Nagashima conserva due soli punti di vantaggio su Bastianini (50 a 48), con Luca Marini terzo a quota 45. Aron Canet (quinto al traguardo con la Speed Up Aspar) è quarto della generale con 30 mentre Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox HP40) resta fermo a 28 punti (quinto) a causa di una caduta a due soli giri dalla bandera a scacchi.