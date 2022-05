Bagnaia: "Voglio assolutamente riscattarmi". Miller: "Atmosfera incredibile, buone sensazioni"

VERSO IL MUGELLO

Nel primo dei due appuntamenti della stagione sul suolo nazionale i piloti ufficiali Ducati puntano al podio alto.

Tra voglia di confermarsi e necessità di rilancio, Jack Miller e Francesco Bagnaia mettono la vittoria nel mirino nella marcia di avvicinamento al Gran Premio d'Italia. Secondo a Le Mans, l'australiano ha ritrovato la via del podio dopo un paio di prove sottotono ed è sesto nel Mondiale (a pari punti con Johan Zarco) a quota 62 punti, sei in più di Francesco Bagnaia che - dopo la caduta nel GP di Francia, non vede l'ora di abbandonare la coabitazione in classifica generale con Brad Binder e Joan Mir per rilanciare la propria candidatura iridata. © Getty Images

Per il pilota piemontese l'ottavo appuntamento stagionale ha già in qualche modo il sapore di un'ultima chiamata al titolo, visto che il ritardo da Fabio Quartararo ammonta attualmente a quarantasei punti (il Diablo è l'unico ad aver valicato quota cento punti)+, 102 per la precisione) e che anche Aleix Espargarò (98) ed Enea Bastianini (94) sono destinati a restare fuori dalla sua portata anche in caso di vittoria al Mugello e di (improbabile) passaggio a vuoto dello spagnolo di Aprilia e del romagnolo del team Gresini. Più alla portata di "Pecco" sono invece Alex Rins (69) e gli stessi Miller e Zarco. A spingere i due piloti del Team ufficiale Lenovo il popolo rosso che - come ormai tradizione - potrà contare sul punto d'osservazione "dedicato" della Tribuna Ducati alla Curva Materassi.

© Getty Images

Francesco Bagnaia

“Finalmente domenica corriamo al Mugello e ne sono davvero entusiasta. Correre in Italia è sempre molto emozionante e mi aspetto un weekend fantastico con tutti i tifosi italiani e i ducatisti a supportarci in pista! Dopo la caduta in Francia voglio assolutamente riscattarmi. Ora più che mai, è fondamentale non commettere altri errori per non perdere altri punti importanti per il campionato. Darò il massimo come sempre.”

Jack Miller

“Il Gran Premio d’Italia è sempre molto speciale, visto che si tratta della gara di casa della mia squadra. L’atmosfera è incredibile e non vedo l’ora di correre davanti a tutti i tifosi Ducati. Durante gli ultimi GP ho maturato un buon feeling con la mia Desmosedici GP e spero di poter ritrovare queste sensazioni anche qui al Mugello, una pista che mi piace molto. In generale, sono positivo e sento di poter disputare un altro buon fine settimana anche in Italia”.