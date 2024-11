Bagnaia: "Sono soddisfatto ma c'è sempre da imparare, voglio vincere anche qui"

"Abbiamo fatto una buona prequalifica. In realtà ho avuto un po' di sfortuna con la prima soft dietro, a inizio turno si è bucata e non ce ne siamo accorti subito. Poi sono passato alla media ma volevo subito fare il tempo. Ho rimesso la soft per il time attack e ho avvertito una bella differenza, questo mi ha dato soddisfazione. Noi stiamo facendo il nostro lavoro. È tutto diverso rispetto al GP di maggio, non solo a livello di temperature. È il grip ad essere completamente diverso. Ci è mancato solo un run con la hard davanti ma nessun problema, lo faremo sabato ad inizio giornata. Per quanto riguarda la volata-titolo, se mi ritrovo ad inseguire significa che qualcosa ho sbagliato. Abbiamo avuto otto passaggi a vuoto: quattro per colpa mia, quattro... no. Però abbiamo vinto dieci Gp e manca ancora l'ultimo: ne vado orgoglioso e al tempo stesso mi fa capire quanto ancora posso imparare e migliorare. La caduta a fine prove libere? Avevo abortito la mia prova di partenza, in quei casi si rientra a basso ritmo e quando Vinales mi è piombato a fianco all'esterno ho fatto un sobbalzo e sono finito a terra. Forse potevo evitare di trovarmi lì. Diciamo che non dovrebbe capitare ma... può capitare: colpa al cinquanta per cento a testa. Adesso vado nel mio motorhome. Stasera voglio finire di montare la BAT-mobile di Lego". È l'immagine della calma Francesco Bagnaia al termine della prima giornata del "title decider" di Barcellona. Pecco ha limitate chance di mettere a segno il tris iridato consecutivo ma la performance di inizio weekend lascia capire che non è dipossto a lasciare nulla di intentato.