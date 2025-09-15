Bagnaia, quanto manca all'uscita dal tunnel? Dall'Igna: "Anch'io ho perso la pazienza"

"Cosa volete che vi dica? Ci stavo provando e sono caduto. Ho analizzato quanto accaduto con il mio team. Credo sia meglio non ripetere in TV cosa ho pensato dopo essere caduto. Nei primi momenti dopo una caduta normalmente non sei molto contento, e quando ero dietro le barriere con i marshall stavo cercando di smaltire la rabbia del momento. Com'era il feeling rispetto a Barcellona? Difficile da dire. Nelle prove mi sentivo meglio, sabato nella Sprint ero molto in difficoltà, mentre in gara stavo provando a dare il massimo seguendo Di Giannantonio, ma quando ho provato a fare di più sono caduto. Nel debriefing con Dall’Igna e Gabarrini abbiamo parlato del test post GP che è molto importante per trovare una strada. È sicuramente importante avere un test qui a Misano, visto che è una pista significativa per noi. È una situazione complicata che stiamo cercando di risolvere insieme, lavorando tutti nella stessa direzione ed è l’unica cosa che posso chiedere al team, ma non ho neanche bisogno di chiederlo”.