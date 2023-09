Bagnaia: "Posso solo dire grazie, farò di tutto per essere a Misano"

"Farò di tutto per essere a Misano per provare a far bene". 'Pecco' Bagnaia ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni all'uscita dall'ospedale di Barcellona. Il leader del mondiale, vittima di una terribile caduta ieri nel corso del primo giro del GP di Catalogna, non ha riportato lesioni ma ha lasciato la struttura con l'ausilio di due stampelle. "Avevo poco grip nel giro di ricognizione, ho preso una gran botta - ha aggiunto il pilota Ducati - È molto difficile individuare cosa sia successo, è stata una caduta non normale, ma già il grip che avevo non era normale". Il Gp di San Marino è in programma il prossimo weekend, il 10 settembre. "Oggi posso solo dire grazie", il messaggio postato sui social da Bagnaia.