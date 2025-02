Bagnaia pensieroso: "Potenziale alto, tanti dubbi da sciogliere"

Bilancio interlocutorio e solo un mezzo sorriso per Francesco Bagnaia nonostante il secondo tempo a soli sette millesimi da Marquez (Alex...) al capolinea della tre giorni di test di Sepang. Il due volte campione del mondo della premier class, il suo nuovo compagno di squadra e il pool di ingegneri del team Ducati Lenovo non sono di fatto riusciti a deliberare il "pacchetto" con il quale iniziare il Mondiale tra ormai meno di un mese in Thailandia, anche se la tendenza (in buona sostanza confermata a fine prove dal team manager Davide Tardozzi) è quella di preferire il motore 2024 con piccoli aggiornamenti. Obbligatorio a questo punto farlo nei giorni centrali della prossima settimana (mercoledì 12 e giovedì 13), in occasione dell’ultima sessione di test (due soli giorni, oltretutto), a maggior ragione perché avrà per teatro il Chang International Circuit di Buriram, dove il Mondiale scatta appunto il primo weekend del mese di marzo.