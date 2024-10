Bagnaia: "Nella direzione opposta rispetto a ieri". Martin: "Non è stato facile"

Non una giornata semplice per Francesco Bagnaia. Il campione in carica chiude quarto la Sprint Race in Australia e racconta: "Abbiamo dovuto fare qualche modifica, ma faticavo. Siamo andati nella direzione opposta rispetto a ieri. Sentivo molto 'effetto vela' per via del vento, non riuscivo a chiudere le linee. Mi sono trovato in difficoltà. Martin era superiore, secondo me stava giocando con noi. Sapevamo sarebbe stata tosta e su questa pista Jorge si trova bene". Pecco guarda già alla gara lunga in programma domenica alle 5: "Ma se domani il warm up sarà asciutto, troveremo una soluzione - ha detto - Martin non ha avuto cali di gomme, mentre io ho avuto problemi già al sesto giro. Bisogna fare qualcosa dal punto di vista del setting. Per domani non escludo la gomma media. L'unico che ha corso con quella mescola è Bezzecchi e non è andato male. L`incidente è stato brutto, spero stia bene".