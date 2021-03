Bagnaia, messaggio alla Ducati: "Non mi sento secondo a Miller"

La prima gara della MotoGP in Qatar ha detto che Francesco Bagnaia non ha nessuna intenzione di fare da secondo a Jack Miller in Ducati. Mentre il torinese ha lottato per la vittoria e poi è salito sul podio, l'australiano non è riuscito a fare meglio del nono posto, per la delusione del box di Borgo Panigale. E adesso sarà sfida interna per chi dovrà essere il numero uno nel team ufficiale della Rossa a due ruote. "Sono davvero contento, abbiamo un grandissimo potenziale, la moto funziona davvero bene. Tutti si aspettavano un Miller predominante in Ducati? Io, in questo team, come è accaduto in Pramac, non mi sono mai sentito un secondo pilota. Non sappiamo cosa accadrà in questa stagione, ma in generale non ci sarà mai l'occasione in cui io mi possa sentire secondo rispetto a Jack: siamo trattati allo stesso modo nel box", ha detto "Pecco".

MotoGP, Vinales conquista Losail Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte