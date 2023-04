MotoGp, Bagnaia: “Devo migliorare il feeling con la moto”. Bezzecchi: “Vogliamo vincere ancora”

motogp jerez

Il pilota della Ducati: “Bisogna leggere meglio alcune situazioni di gara”. Il leader del mondiale: “Non so cosa aspettarmi da Jerez”

© Getty Images Alla vigilia del weekend di MotoGp a Jerez, Francesco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa: “Devo migliorare il mio feeling con la moto, che è molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Bisogna leggere meglio alcune situazioni di gara, essere più furbi e stiamo riflettendo su alcuni cambiamenti”. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi: “Non so cosa aspettarmi da questa gara, ma vogliamo continuare a portare a casa risultati”.

Si torna a correre in MotoGp, questa volta in Spagna. Alla vigilia del weekend di Jerez, Francesco Bagnaia ha parlato delle sue due cadute consecutive nelle ultime due gare: “Devo migliorare il feeling con la moto, ma nient'altro direi. La mia situazione è molto diversa rispetto allo scorso anno. La moto è più competitiva, si tratta soltanto di capirla in certe situazioni piuttosto che migliorare me stesso. Stiamo riflettendo su eventuali cambiamenti, ma il nostro potenziale deve rimanere questo e io devo capire meglio alcune situazioni della gara. È difficile andare qualche decimo più lento rispetto a quanto potresti, ma bisogna essere furbi in certi momenti”.

In conferenza stampa è intervenuto anche il leader del mondiale, Marco Bezzecchi: “In Texas non è stato semplice per me, ma sono stato in grado di recuperare e portare a casa una buona gara e dei punti. Non so cosa aspettarmi da questo weekend, ma il circuito mi piace molto. Il meteo è buono, l’atmosfera ottima e non vedo l’ora di correre. Con la scuderia stiamo facendo un ottimo lavoro, la mia squadra sta facendo tantissimi sforzi così come tutti i ragazzi dell’Academy. Vogliamo continuare a portare a casa risultati”.

A Jerez ci sarà il ritorno in pista di Enea Bastianini: “Sono molto contento di essere tornato, è difficile guardare le gare da casa. Non sono ancora al 100%, ma per me è importante tornare in sella. Non sono qui per vincere, almeno non in queste condizioni, ma punto comunque a fare un buon risultato. Vorrei arrivare pronto al Mugello, dove potrò tornare competitivo per tutto l’arco della gara”.

Stessa speranza per Luca Marini, secondo negli Stati Uniti: “Ad Austin abbiamo ottenuto un buon traguardo, ma ora bisogna concentrarsi su Jerez. Non sarà facile e le qualifiche saranno chiave. È bellissimo che ci sia anche Valentino Rossi qui, saprà darmi qualche consiglio prezioso”. Alle spalle di Marini, nell’ultima gara di MotoGp, si è piazzato Fabio Quartararo: “Ad Austin avevamo un ottimo passo ed è stato bello arrivare sul podio. A me questa pista piace molto, sono sempre stato molto qui. Bisognerà definire i nostri target in qualifica e rimanere concentrati sull’obiettivo”. Sorrisi per Alex Rins, vincitore dell’ultimo Gp: “Negli Stati Uniti è stato incredibile, ma ora partiamo da zero. Ci sono molti piloti che amano questo tracciato e noi studieremo tutte le opzioni. Sento che stiamo riuscendo a migliorare la moto”.