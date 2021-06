Bagnaia: "Il bicchiere è mezzo vuoto, il 5° posto non basta"

GLI ITALIANI

Il ducatista non è contento: "Non riuscivo a spingere nei primi giri, poi dopo la pioggia sono andato forte". Rossi: "Bloccato nel traffico in partenza"

"Non riuscivo a spingere nei primi giri, poi quando ha iniziato a piovere invece sono riuscito ad andare forte. Sono riuscito a recuperare, quando agli altri è calata la gomma sapevo che il lavoro fatto in questo weekend avrebbe pagato. Sono riuscito ad essere abbastanza costante". Lo ha detto Pecco Bagnaia, pilota Ducati, dopo il quinto posto nel GP di Germania della MotoGP. "Sicuramente vedo il bicchiere mezzo vuoto, sono in un team ufficiale e non posso accontentarmi di un quinto posto", ha aggiunto.

"Marquez? Questa e' la sua pista, che si adatta perfettamente alla sua moto. Non penso che stia ancora così male, altrimenti non vinci in MotoGP. Sapevo che lui e Oliveira avrebbero avuto un passo migliore di Quartararo", ha aggiunto Bagnaia parlando della vittoria dello spagnolo.

Altra domenica amara per Valentino Rossi. "Stamattina avevo un bel feeling, il warmup è stato buono. Ho guidato bene, mi sono divertito e ho fatto un buon tempo sul giro a fine sessione. Il problema è che in gara è tutto più difficile. Avevo bisogno di una buona partenza, ma non ce l'ho fatta e sono rimasto bloccato nel traffico", le sue parole. E ancora: "Quando avevo pista libera sono riuscito a fare dei buoni tempi. Il passo non era male, ma non e' stato sufficiente. Ho anche dovuto rallentare negli ultimi giri perché ho iniziato a sentire mancanza di grip nel posteriore. Abbiamo preso dei punti oggi ma ci aspettavamo di meglio".