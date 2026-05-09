Bagnaia: "Ho trovato qualcosa che mi sta aiutando". Bezzecchi: "Weekend non facile, ma stiamo arrivando"
Davanti ai microfoni Marquez Sr. recrimina sulla sua difficoltà a trovare costanza
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FRANCESCO BAGNAIA
"È bello tornare a sentire il limite e quindi poter spingere. Nei test di Jerez abbiamo trovato qualcosa che mi sta aiutando. Sul passo siamo messi bene. Marc ha spostato l'asticella in alto con il suo tempo nel Q1, ora si tratta di mantenere lo stesso livello".
MARC MARQUEZ
"Devo ancora capire come sto guidando. Faccio fatica a trovare la costanza. L'adrenalina extra del Q2 mi ha aiutato e sono andato un po' meglio ma mi manca la costanza".
MARCO BEZZECCHI
"Sono molto contento, qualifica molto tirata con distacchi minimi. Il weekend fin qui non è stato semplice ma stiamo migliorando. Mi manca ancora qualcosa sul passo gara e in fase di staccata. Con poco grip sono più in difficoltà".