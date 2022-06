 Bagnaia: "Attenzione alle gomme con il caldo". Per Miller "la moto gira bene". Marini: "Tanti a caccia del podio"

LE PAROLE DEI DUCATISTI

Per il pilota piemontese la Desmosedici ufficiale è pronta... per la pole ma il focus è sul degradi degli pneumatici.

"Va benissimo, considerando che l'anno scorso qui al venerdì ero ultimo... È stata una buona giornata, fin dal primo turno. Uno di quei giorni nei quali va tutto così bene che non ti azzardi nemmeno a toccare la moto! Funziona tutto benissimo. Voglio concentrarmi sulle gomme, che qui sono importantissime. Sarà fondamentale fare le scelte giuste, soprattutto domani, quando sono previste temperature in aumento". Francesco Bagnaia sintetizza così la superiorità Ducati (quella del team factory in particolare) nella giornata d'apertura del fine settimana del Sachsenring. © Getty Images

"L'anno scorso con Jack abbiamo iniziato un lavoro importante sulla moto, che era cambiata poco o nulla tra il 2020 ed il 2021. Ne abbiamo stravolto le linee-guida. Ora magari la Desmosedici non ha la velocità di punta di prima, in compenso gira molto bene, la guidabilità è nettamente migliorata".

Autore del terzo tempo alle spalle di Marini, Miller ribadisce il concetto:



"Sì, la moto ora gira bene e questo è il mio punto di forza. Con poca aderenza facevo molta fatica in frenata. Abbiamo fatto alcune modifiche ancora la settimana scorsa ed ora è molto meglio. Ho più confidenza in frenata rispetto agli ultimi GP. Qui in Gemania, dove mi sono sempre trovato bene, la moto è molto guidabile e dovrebbe essere così anche il prossimo weekend ad Assen!"

© Getty Images

Tra i due piloti factory, un sorprendente Luca Marini:

"Saremo in tanti a puntare al podio domenica tra noi ducatisti... La Casa ha fatto un lavoro incredibile. Ora la Desmosedici ha un gran potenziale ed è competitiva dappertutto: non ci sono più piste Ducati ed altre no! Bisognerà fare molta attenzione nella scelta delle gomme, io sono molto indeciso al riguardo".