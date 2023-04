Austin attende Marquez e Bastianini, Bezzecchi a caccia di conferme

MOTOGP

Sul Circuit Of The America il campione in carica Bagnaia in cerca del riscatto

© Getty Images Dopo un Gran Premio d'Argentina a ranghi ridotti (circostanza che non ha tolto valore alla prima vittoria di Marco Bezzecchi nella premier class), il cammino della MotoGP riprende da Austin: si resta in America insomma e si riprende dal Gran Premio delle Americhe. Location ideale, quella texana, per l'attesissimo (ma in entrambi i casi ancora da confermare) ritorno di due protagonisti del Mondiale che al circuito texano sono particolarmente legati: stiamo naturalmente parlando di Marc Marquez e di Enea Bastianini. Il Cannibale spagnolo ha vinto sette delle prime nove edizioni della prova (le prime sei consecutivamente), il ducatista si è aggiudicato quella più recente - l'anno scorso - allora in sella alle Desmosedici Gresini Racing. Come loro (o meglio come l'italiano, Marquez in Texas è ancora su un altro pianeta) solo Alex Rins, vincitore con la Suzuki nel 2019, ad interrompere la "sestina" dello stesso Marc e prima della sosta forzata e pandemica del 2020.

Non ce ne voglia però il buon Rins, peraltro buon protagonista ad inizio gara a Rio Hondo... con la Honda (LCR) e secondo ad Austin anche un anno fa davanti a Jack Miller, ma il focus della settimana che culmina nella terza tappa del Mondiale è tutto su Bastianini e Marquez che stanno recuperando dagli incidenti del GP del Portogallo, rispettivamente nella prima Sprint Race della storia del motociclismo e nel GP "regular" domenicale sul circuito dell'Algarve.

Honda HRC e Ducati Lenovo non hanno ancora comunicato il ritorno in pista dei due piloti al Circuit Of The Americas. Ancora da chiarire poi se, in caso positivo, Marquez dovrà o meno "pagare" il doppio Long Lap Penalty per l'abbattimento di Miguel Olivera a Portimao. Il campione spagnolo ha festeggiato venerdì scorso dieci anni in MotoGP, sei dei quali (nessuno però degli ultime tre) terminati con la conquista del titolo iridato. Oliveira da parte sua ha recuperato e - previa visita medica del giovedì texano - sarà di nuovo in sella alla Aprilia RNF dopo la pausa forzata argentina.

Al netto dei rientri più attesi, la terza tappa del Mondiale mette solo la lente di ingrandimento Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Rotto il ghiaccio con la prima vittoria in MotoGP, al romagnolo tocca ora il difficile compito di confermarsi. Non si tratta ovviamente di tornare subito sul gradino più alto del podio, anche se Marco ci crede sicuramente (ci mancherebbe altro!). La leadership nella classifica generale impone però un cambio di marcia e di atteggiamento mentale: è questo il compito più impegnativo del ducatista targato VR46.

Un weekend ad alta intensità mentale è anche quello che attende il campione del mondo in carica. Bagnaia viene dal "cortocircuito" argentino, innescato con ogni probabilità dal tentativo (una volta guadagnata la seconda posizione) di lanciarsi all'inseguimento del fuggitivo Bezzecchi. Una prova d'autore è quella che serve a "Pecco" (e che al suo repertorio di certo non manca) per archiviare in via definitiva Termas de Rio Hondo come lezione appresa e metabolizzata, meglio ancora se riprendendo il comando della classifica generale. Appuntamento a domenica insomma. Anzi no, alla Sprint Race di sabato sera.