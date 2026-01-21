Aprilia Trackhouse raddoppia: livrea Gulf per cinque GP

Il team USA punta in alto dopo un 2025 tutto in crescita, in celeste-arancio anche al Mugellodi Stefano Gatti
© Trackhouse Aprilia MotoGP Press Office
Trackhouse Aprilia lancia da Milano la sua campagna 2026. Settimo nella classifica Team 2025, il cliente USA della Casa di Noale ha contribuito lo scorso anno al succsso nella sfida che ha permesso ad Aprilia di precedere KTM al secondo posto tra i Costruttori alle spalle della irraggiungibile Ducati. A posizionare piuttosto in alto l'asticella è stato lo scorso autunno Raul Fernandez con la sensazionale (e meritatissima) vittoria nel Gran Premio d'Australia a Phillip Island: la prima per lui (decimo nella calssifica finale piloti) e per il team nella premier class. Gli "azzurri" puntano ancora sullo spagnolo che ha già alle sue spalle quattro stagioni nella MotoGP e sul giapponese Ai Ogura (campione Moto2 nel 2024), chiamato al salto di qualità dopo una rookie season 2025 fatta di alti e bassi: promettente (soprattutto ad inizio stagione) ma fin troppo discontinua.
La livrea-base delle due RS-GP "americane" è azzurra, gialla e nera ma in cinque occasioni Fernandez e Ogura promettente scenderanno in pista in sella ad una Aprilia dipinta negli storici e ultrariconoscibili colori celeste e arancio dello sponsor Gulf. Avverrà nei primi due appuntamenti dell'anno in Thailandia e Brasile, nelle tappe autunnali di Indonesia e Malesia ma anche - nella fase centrale della stagione - nel Gran Premio d'Italia al Mugello del weekend a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno.
© Trackhouse Aprilia MotoGP Press Office
RAUL FERNANDEZ
"L'inverno è andato bene e non vedo l'ora di tornare in moto. La vittoria in Australia è stata il classico sogno che si realizza: un weekend fantastico, il migliore della mia vita fin qui. Anche Valencia è stato un bel weekend (Raul ha chiuso al secondo posto il GP, ndr), ma molto impegnativo perché la settimana prima in Portogallo avevo avuto un pesante incidente. Ero mentalmente pronyo ma fisicamente è stata dura. Ora dobbiamo fare un buon precampionato e poi lavorare sull'approccio e sulla motivazione, rimanendo concentrati su noi stessi prima che sulla concorrenza".
© Trackhouse Aprilia MotoGP Press Office
AI OGURA
"Ho passato un po' di tempo in Giappone nelle scorse settimane, mi sono riposato e ora sono pronto a ripartire. Correre in MotoGP è il massimo per un pilota, sono eccitato esattamente come un anno fa al mio esordio nella premier class. Non è stato facile comprendere bene la MotoGP nel 2025. Devo migliorare i miei risultati, l'Aprilia è una moto vincente: ora tocca a me".
© Trackhouse Aprilia MotoGP Press Office
DAVIDE BRIVIO (Trackhouse Aprilia Team Principal)
"Siamo rimasti molto occupati nelle ultime settimane. Abbiamo lavorato con il nostro quartier generale di Charlotte e con il team owner Justin Marks e poi abbiamo lavorato anche nella factory di Aprilia Racing. Siamo contenti del nostro rapporto con Noale e dello scambio di informazioni tra i rispettivi ingegneri. Abbiamo le stesse moto del team factory e questo è molto importante. Abbiamo migliorato molto in corso d'opera nel 2025 a livello di motore e poi dal GP d'Austria con un nuovo pacchetto aerodinamico e da lì le nostre performance sono migliorate. Non ci resta che guardare avanti alla nuova stagione".
JUSTIN MARKS (Trackhouse Aprilia Team Owner)
"Siamo alla nostra terza stagione nella MotoGP. L'anno scorso abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria con Fernandez. Lui e Ogura sono la conferma della nostra scelta di puntare sui giovani. Ai impara in fretta e ci aspettiamo molto da lui. Siamo un team vincente anche nella NASCAR con Ross Chastain. Sono cresciuto nel mito delle Ford Gulf alla 24 Ore di Le Mans: ora possiamo anche noi sfoggiare quei colori per cinque gare nella MotoGP. Non vedo l'ora".