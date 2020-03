Anche la MotoGP è virtuale: sfida Rossi-Marquez al Mugello MotoGP è virtuale: sfida Rossi-Marquez al Mugello

Dopo la Formula 1, anche la MotoGP MotoGP inizierà pubblicata virtualmente la stagione. I piloti si sono dati appuntamento per domenica 29 marzo per sfidarsi alla Playstation nel primo GP virtuale di eSport sul circuito del Mugello. Attesissima la sfida tra Valentino Rossi e Marc Marquez , ma occhio anche a Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Alex Rins giusto per citare alcuni dei partecipanti. La gara sarà della durata di sei giri. sfidarsi alla Playstation nel primo Virtual GP di eSport sul circuito del Mugello. Attesissima la sfida tra MarquezMaverick Viñales, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Alex Rins giusto per citare alcuni dei partecipanti. La gara sarà della durata di sei giri.