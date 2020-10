Ad Aragon continua il dominio Yamaha ma il leader del Mondiale Quartararo finisce a terra. Ducati ancora in crisi.

GP ARAGON MOTOGP

STEFANO GATTI

Franco Morbidelli mette a segno il miglior tempo nelle Libere 3 di Aragon segnate dalle cadute di Andrea Dovizioso con una Ducati ancora in difficoltà e di Fabio Quartararo, disarcionato dalla sua Yamaha Petronas e finito violentemente a terra. Il leader del Mondiale si è rialzato dolorante ed è poi è stato trasportato in barella al centro medico per valutarne le condizioni in vista delle qualifiche del pomeriggio. Tutte le Ducati in qualifica dal Q1.

Yamaha nel bene e nel male nel sabato mattina della MotoGP ad Aragon. Nei minuti finali de terzo dei quattro turni di prove libere in programma il leader del Mondiale Fabio Quartararo ha perso il controllo della sua M1 sul cordolo esterno tra le curve 13 e 14, battendo violentemente a terra con il fianco sinistro. Fabio si è rialzato con l'aiuto di un commissario ma dopo pochi passi ha accettato l'invito del personale medico a stendersi sulla barella per essere trasportato al centro medico del circuito. Le prime indicazioni sono abbastanza tranquillizzanti e le radiografie hanno già escluso fratture. Quartararo è però molto dolorante e quindi, pur essendo le notizie piuttosto rassicuranti, il "Diablo" non sarà al centro per cento nel prosieguo della giornata..

Quartararo non è stato l'unico a finire a terra stamatina. Lo ha fatto anche Andrea Dovizioso, con una Ducati che - tra team factory, Pramac ed Esponsorama - non è riuscita a piazzare una sola delle proprie moto direttamente nel Q2, la fase decisiva delle qualifiche. Nel "combinato" infatti il sestetto Ducati è compatto ed occupa le posizioni dalle tredicesima alla diciottesima: nell'ordine Dovizioso, Zarco, Bagnaia, Rabat, Miller e Petrucci. Con distacchi importanti, tra il secondo e uno del forlivese ed il secondo e tre decimi del ternano, vincitore del GP di Francia dello scorso fine settimana.

Come detto, a segnare il migliore tempo delle FP3 è stato Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo nel team Yamaha Petronas, davanti a Cal Crutchlow (Honda LCR) ed a Pol Espargarò (KTM Factory). Nella classifica combinata dei tempi dei primi tre turni di prove del weekend, il pilota italiano è secondo, con un tempo di soli 88 millesimi più alto di quello di Maverick Vinales che aveva dominato i due turni del venerdì e ad Aragon è il solo pilota del team "factory" della Yamaha dopo il forfait di Valentino Rossi, costretto dalla positività al Covid-19 a saltare questo appuntamento ed anche il prossimo, in programma ancora ad Aragon il prossimo fine settimana. Con Yamaha ancora incerta se schierare di nuovo una sola M1 oppure chi mandare in pista in sostituzione del "Dottore".

Quartararo è terzo del!"combinato"davanti a Crutchlow ed a Pol Espargarò. a completare il lotto dei piloti direttamente ammessi alla caccia alla pole position troviamo (dalla sesta alla decima piazza) Joan Mir con la Suzuki ufficiale, Alex Marquez con la Honda HRC, Takaaki Nakagami con quella LCR, Alex Rins con l'altra Suzuki Ecstar ed Aleix Espargarò con l'Aprilia del Team Gresini.