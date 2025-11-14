Acosta: "Buon inizio ma tanta concorrenza". Bezzecchi: "Qui devo imitare lo stile di Pedro"

"Niente di diverso dal solito... Stiamo lavorando ma oggi non lo abbiamo fatto nella direzione giusta. È andata così. Sapevo già che avrei fatto fatica perché qui serve una moto che si fermi e giri bene e sono due cose che la nostra moto - anzi la mia - quest'anno non fa. Oggi da un turno all'altro abbiamo fatto alcuni passi avanti e forse ne possiamo fare un altro. È da inizio anno che chiedo la stessa cosa ma l'ho avuta solo in poche occasioni, di più non posso dire. Non sento niente. Passo molto tempo ad analizzare i dati e quello che vediamo è la mancanza di velocità in ingresso di curva e poi quando torno sul gas. Faccio fatica anche solo dare un'indicazione chiara alla squadra. Sento solo che la moto rallenta poco e non ha trazione quando vado sul gas. Io ho le mie idee e la squadra le conosce. Alcune volte è andata bene, altre volte molto peggio. Nei test della prossima settimana non credo cambierà qualcosa, me lo auguro invece di tutto cuore per il 2026, altrimenti sarà tutto molto complicato. Anche quest'anno i test in Malesia i test erano andati bene, poi siamo andati in Thailandia ed è iniziato l'incubo".