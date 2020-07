A Jerez de la Frontera Vinales e Quartararo già in bagarre per la pole position del GP di Andalusia

MOTOGP ANDALUSIA PROVE LIBERE 3

Miglior tempo della terza sessione del Gran Premio di Andalusia e nuovo record della pista per Maverick Vinales. Alle sue spalle Fabio Quartararo, vincitore domenica sorsa del GP di Spagna, staccato di 59 millesimi, anche lui sotto il vecchio record. In pista con fatica anche Marc Marquez che ha chiuso con il 19esimo tempo. Dopo le due Yamaha, terzo tempo per la Ducati di Jack Miller davanti alla prima delle Honda, quella LCR di Takaaki Nakagami che ha preceduto l'altra Ducati Pramac di Francesco Bagnaia e quella ufficiale di Danilo Petrucci. Ottavo Valentino Rossi.

La sfida per la pole del GP di Andalusia tra Maverick Vinales e Fabio Quartararo sembra già "apparecchiata". Secondo e primo nel GP che ha aperto il Mondiale su questo stesso asfalto domenica scorsa, lo spagnolo ed il francese sono scesi entrambi sotto il record del circuito di Jerez. Yamaha in grande evidenza quindi, sia con la M1 del team ufficiale sia con l'esemplare del team Petronas. Più indietro però i due piloti italiani della Casa giapponese: Valentino Rossi (ottavo nella sessione) passa direttamente al Q2.

Dovrà invece passare dal Q1 Franco Morbidelli (12esimo) e lo stesso avverrà per Andrea Dovizioso. Mentre il suo compagno di squadra Danilo Petrucci stampa il sesto tempo e i due piloti Ducati Pramac Miller e Bagnaia chiudono addirittura terzo e quinto, il forlivese non va oltre il 14esimo tempo della sessione e conferma le proprie diffilcoltà su questa pista. Marc Marquez, tornato in pista sei giorni dopo la frattura dell'omero destro ha limitato al massimo il numero dei giri, chiudendo la sessione con il 19esimo tempo, ad un secondo e 298 millesimi da Vinales. In tarda mattinata la conferma che il campione spagnolo, nonostante la fatica evidente, ha deciso di continuare a prendere parte al programma del GP di Andalusia, ad iniziare dal quarto ed ultimo turno di prove libere. La migliore delle Honda (come già ieri) è stata quella LCR del giapponese Takaaki Nakagami, autore del quarto tempo. Direttamente in Q2 anche Brad Binder (KTM), Pol Espargaro (KTM) e Joan Mir (Suzuki).