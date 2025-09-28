Xhaka: "Al Sunderland per il progetto, la mentalità qua è incredibile"

Il Sunderland in questo avvio di Premier League sta letteralmente volando sulle ali dell'entusiasmo e dopo la vittoria sul Nottingham Forest Granit Xhaka, arrivato in estate da Leverkusen e diventato subito capitano, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK anche dei motivi che l'hanno portato in Inghilterra: "Prima di tutto il progetto. Mi hanno voluto qui per la mia esperienza, la mia leadership e per quello che posso portare alla squadra. Sto cercando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, di mostrare ai ragazzi quanto bisogna essere professionali a questo livello. Loro rendono la mia vita più facile. Anche alla mia età, corrono, lottano, la mentalità che ha questa squadra è incredibile. Ci sono ancora tante cose in arrivo, ma prima di tutto sono felice di essere qui, con questa squadra e questo club".