Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Xhaka: "Al Sunderland per il progetto, la mentalità qua è incredibile"

28 Set 2025 - 09:10

Il Sunderland in questo avvio di Premier League sta letteralmente volando sulle ali dell'entusiasmo e dopo la vittoria sul Nottingham Forest Granit Xhaka, arrivato in estate da Leverkusen e diventato subito capitano, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK anche dei motivi che l'hanno portato in Inghilterra: "Prima di tutto il progetto. Mi hanno voluto qui per la mia esperienza, la mia leadership e per quello che posso portare alla squadra. Sto cercando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, di mostrare ai ragazzi quanto bisogna essere professionali a questo livello. Loro rendono la mia vita più facile. Anche alla mia età, corrono, lottano, la mentalità che ha questa squadra è incredibile. Ci sono ancora tante cose in arrivo, ma prima di tutto sono felice di essere qui, con questa squadra e questo club".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Vlahovic segna, ma la Juventus vuole venderlo a gennaio: Chelsea e Manchester United alla finestra

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:10
Xhaka: "Al Sunderland per il progetto, la mentalità qua è incredibile"
08:07
Benzema può tornare in Europa: Mourinho lo vuole al Benfica
23:24
Buffon promuove gli acquisti di De Bruyne e Modric
22:31
Cosa farà Busquets? Mascherano: "L'allenatore"
21:30
Signori: "Lazio, stringi i denti e poi acquista a gennaio"