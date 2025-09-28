Milan, per gennaio torna di moda Joe Gomez

Manca ancora molto al mercato di gennaio, ma il Milan pianifica già le sue mosse. La priorità del Diavolo è quella di prendere un difensore visto che al momento i centrali a disposizione di Allegri sono Gabbia, Pavlovic, Tomori, De Winter ed eventualmente Odogu e il nome in cima alla lista è quello di Joe Gomez, già cercato negli ultimi giorni della scorsa finestra di mercato. L’affare è poi saltato a causa della volontà del Liverpool, che non è riuscito a trovare un sostituto adeguato prima della chiusura del mercato, ma ora il Milan sarebbe pronto a tornare alla carica nel mese di gennaio, facendo leva sullo scarso impiego del difensore classe 1997 da parte della squadra di Slot.