Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato

Milan, per gennaio torna di moda Joe Gomez

28 Set 2025 - 10:53

Manca ancora molto al mercato di gennaio, ma il Milan pianifica già le sue mosse. La priorità del Diavolo è quella di prendere un difensore visto che al momento i centrali a disposizione di Allegri sono Gabbia, Pavlovic, Tomori, De Winter ed eventualmente Odogu e il nome in cima alla lista è quello di Joe Gomez, già cercato negli ultimi giorni della scorsa finestra di mercato. L’affare è poi saltato a causa della volontà del Liverpool, che non è riuscito a trovare un sostituto adeguato prima della chiusura del mercato, ma ora il Milan sarebbe pronto a tornare alla carica nel mese di gennaio, facendo leva sullo scarso impiego del difensore classe 1997 da parte della squadra di Slot. 

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
