Wolverhampton, esonerato il tecnico Vitor Pereira

Il Wolverhampton ha esonerato il tecnico Vitor Pereira dopo un inizio di stagione senza vittorie che ha fatto scivolare i Wolves sino all'ultimo posto nella classifica della Premier league. Decisiva la sconfitta per 3-0 subita ieri dal Fulham. "I risultati e le prestazioni di questa stagione sono stati al di sotto degli standard accettabili e, di conseguenza, si è ritenuto necessario un cambio di leadership", ha fatto sapere il club in una nota. "Vitor e il suo team hanno lavorato instancabilmente per i Wolves e ci hanno aiutato a superare un periodo difficile nella scorsa stagione, cosa di cui siamo grati", ha dichiarato, da parte sua, il presidente esecutivo Jeff Shi. "Purtroppo, l'inizio di questa stagione è stato deludente e, nonostante il nostro forte desiderio di dare all'allenatore tempo e partite per migliorare, siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo apportare un cambiamento. Ringraziamo Vitor e il suo staff per il loro impegno e auguriamo loro il meglio per il futuro", ha aggiunto. Il club sceglierào ora un nuovo allenatore, nel frattempo la prima squadra è affidata al tecnico dell'Under 21 James Collins e a quello dell'Under 18 Richard Walker.