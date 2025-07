Andrea Pirlo riparte da Dubai: è il nuovo allenatore dello United FC

Una nuova avventura in panchina per Andrea Pirlo. L'allenatore bresciano, 46 anni, è senza squadra da quando è stato esonerato dalla Sampdoria e ha scelto di ripartire dall'estero, accettando l'offerta dello United FC, società degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai che milita nella seconda serie calcistica (First Division League).