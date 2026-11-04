JJ Gabriel verso Madrid: il Real prenota "Kid Messi"

Tutte le migliori squadre del continente hanno provato a prenderlo, ma sembra che a spuntarla per JJ Gabriel possa essere il Real Madrid. I blancos infatti avrebbero fatto lo scatto decisivo per assicurarsi il talento 16enne del Manchester United. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real avrebbe raggiunto un'intesa verbale sui termini contrattuali del gioiello classe 2010. Ancora manca la fumata bianca definitiva, ma con questa mossa Florentino sembra aver bruciato la concorrenza su uno dei talenti più entusiasmanti del panorama europeo. Il trasferimento è previsto per la fine della stagione, a giugno 2027.