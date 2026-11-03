Calhanoglu apre al rinnovo ma con richieste precise, la risposta dell'Inter

Hakan Calhanoglu, Inter © Getty Images
L'Inter e Hakan Calhanoglu hanno avviato i primi contatti ufficiali per rinnovare il contratto in scadenza a giugno, esprimendo la reciproca volontà di proseguire il proprio percorso insieme.
Nel corso di un vertice andato in scena due settimane fa, il regista turco non ha avanzato cifre specifiche ma ha richiesto un riconoscimento del proprio status all'interno della rosa, chiedendo un accordo almeno biennale con un ingaggio fisso in linea con le cifre attuali.
La dirigenza nerazzurra, intenzionata a strutturare l'offerta integrando una componente variabile legata ai risultati di squadra e al cammino in Champions League, mira a formulare la proposta definitiva a breve con l'obiettivo dichiarato di chiudere la trattativa entro la fine di gennaio. Lo scrive FcInter1908.