Vlahovic: "Futuro? Non sento la pressione, davanti c'è concorrenza"

Dusan Vlahovic ha commentato a Prime Video la sconfitta contro il Real Madrid nella terza giornata di Champions League: "Probabilmente ripenserò a quel gol sbagliato, ma domani è un nuovo giorno e si deve pensare alla prossima partita. Mi sento un privilegiato, perché gioco nella Juventus e faccio la cosa che mi piace di più. Tutti vorremmo giocare, è una competizione sana. Il mister decide chi gioca e io cerco di farmi trovare pronto quando mi chiama. Mi sto allenando sempre forte, aspettando la mia chance: quando gioco devo fare gol, ma credo che arriveranno. Non sento nessuna pressione o fastidio. Sono concentrato sul presente, cerco di fare il massimo in ogni situazione. Nessuno può sapere cosa succederà".