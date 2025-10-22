Logo SportMediaset

Mercato

Manchester United, idea Lewandowski per l'estate

22 Ott 2025 - 17:05
© Getty Images

Il nome di Robert Lewandowski potrebbe essere il più caldo in vista della prossima sessione estiva di mercato. L'attaccante del Barcellona ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma al momento non si è ancora parlato di rinnovo. Per questo motivo, diversi top club stanno monitorando con attenzione la situazione. Tra questi, secondo Star, ci sarebbe anche il Manchester United: il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim avrebbe infatti manifestato la volontà di avere il polacco in rosa la prossima stagione ma a oggi non c'è stato ancora nessun contatto tra le parti. 

