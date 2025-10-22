Manchester United, idea Lewandowski per l'estate

Il nome di Robert Lewandowski potrebbe essere il più caldo in vista della prossima sessione estiva di mercato. L'attaccante del Barcellona ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma al momento non si è ancora parlato di rinnovo. Per questo motivo, diversi top club stanno monitorando con attenzione la situazione. Tra questi, secondo Star, ci sarebbe anche il Manchester United: il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim avrebbe infatti manifestato la volontà di avere il polacco in rosa la prossima stagione ma a oggi non c'è stato ancora nessun contatto tra le parti.