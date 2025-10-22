Xabi Alonso, occhi su Nico Paz: "Chiaramente ho visto Como-Juve..."

Continua a brillare il talento di Nico Paz. L'argentino in questo inizio di stagione sta emergendo come uno dei migliori giocatori del campionato, ragione per cui il Real Madrid, che detiene una clausola di recompra valida per la prossima estate, lo segue con attenzione: "Ovviamente ho guardato Como-Juventus l'altro giorno, Nico Paz ha fatto molto bene", le parole del tecnico dei Blancos Xabi Alonso. "Ha fatto sicuramente una scelta molto intelligente andando a giocare al Como". Il destino del classe 2004 sembra segnato: il Real a fine stagione lo riporterà a casa.