Vieira: "Chiamata Inter? A me non è arrivato nulla"
27 Set 2025 - 09:37
"Una chiamata dell'Inter? Ho letto e sentito tanto, ma a me non è arrivato nulla. E io volevo solo lavorare nel Genoa anche per i tifosi: eccezionali". Così il tecnico dei rossoblù Patrick Vieira al Corriere della Sera.
